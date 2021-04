Dos directores más se suman a la serie de The Last of Us

Estos últimos meses se ha liberado muchísima información sobre la serie de The Last of Us que HBO está preparando junto a Naughty Dog y PlayStation Productions. Tan solo el día de hoy nos hemos enterado sobre otros dos directores que estarán colaborando en el proyecto y aquí te platicamos de quiénes se trata.

Según lo reporta Variety, Jasmila Žbanić, conocida por su trabajo en la premiada película Quo vadis, Aida, y Ali Abbasi, quien trabajó en la película Border, serán los directores de The Last of Us. Por el momento se desconoce si ellos dirigirán todos los episodios o solamente algunos de ellos.

Apenas la semana pasada nos enteramos de que Gabriel Luna (Agents of SHIELD, Terminator: Dark Fate) asumiría el papel de Tommy, hermano menor de Joel, en la serie. Luna estará acompañando a Pedro Pascal y Bella Ramsey, quienes interpretaran a Joel y Ellie respectivamente.

Via: ComicBook