Ya puedes conseguir Alien: Isolation gratuitamente en PC

Como ya se esperaba, todos los usuarios de la Epic Games Store tienen una semana completa para descargar de forma gratuita Alien: Isolation. Así es, el aclamado juego de horror puede ser tuyo, siempre y cuando tengas una PC con el suficiente espacio y no le tengas miedo a un xenomorfo.

Tienes hasta el próximo 29 de abril para descargar Alien: Isolation, así como Hand of Fate 2, una aventura que será del agrado de todos los que adoran los juegos de cartas. Es importante mencionar que esta no es la primera vez que el título de horror de The Creative Assembly llega de forma gratuita a la Epic Games Store, así que existe la posibilidad de que ya tengas esta entrega.

Respecto al futuro, entre el 29 de abril y 6 de mayo será posible adquirir Idle Champions of the Forgotten Realms, un juego que se desarrolla en un mundo estilo Dungeons and Dragons. Aunque este título es free-to-play, la promoción de la Epic Games Store está orientada en el contenido adicional que puedes adquirir con dinero real. De esta forma, la oferta te podrá salvarte hasta $100 dólares en personajes, skins y otros aditamentos.

Vía: Epic Games Store