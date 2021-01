Ned Luke, voz de Michael en GTA V, ya fue dado de alta tras contraer el COVID-19

La semana pasada, Ned Luke, actor que presta su voz a Michael de Santa en Grand Theft Auto V, anunció que tuvo que ser hospitalizado después de contraer el coronavirus. Ahora, a menos de siete días desde que entró al hospital, los doctores que lo cuidaron ya lo dieron de alta y parece encontrarse en muy buenas condiciones de salud.

A través de una publicación en Twitter, Luke confirmó su salida del hospital con el siguiente mensaje:

We’re #CrushingCoVid Thanks so much for all the support and love. Y’all really helped pull me thru. We got this. #LoveMyFans pic.twitter.com/onU6T7rAsb

— Ned Luke (@ned_luke) January 20, 2021