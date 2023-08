Mortal Kombat 1 está prohibido en Japón

La saga de videojuegos Mortal Kombat ha sido una de las más controvertidas y emblemáticas en la industria del entretenimiento, pero su último reinicio, Mortal Kombat 1, enfrenta un obstáculo importante en Japón. El país ha prohibido la venta de esta saga desde hace mucho tiempo, y esta decisión ha sido tomada por varias razones, incluso a pesar de que Japón cuenta con una gran cantidad de series y manga con contenido violento.

Mortal Kombat, conocido por su intensa violencia y fatalities sangrientos, ha sido objeto de polémica en diversos países desde su debut en la década de los 90. Sin embargo, en Japón, la situación se ha vuelto aún más restrictiva, y el juego ha estado prohibido desde entonces.

Uno de los eventos que agravó la situación en Japón ocurrió en la ciudad de Kobe, cuando un trágico incidente de asesinato llevado a cabo por un adolescente de 14 años que mató a dos niños, amenazando con convertirse en un asesino serial, llamó la atención de las autoridades. En este contexto, Mortal Kombat se convirtió en uno de los títulos principales señalados por su contenido violento, y contribuyó a la creación de organismos dedicados a clasificar videojuegos y establecer regulaciones más estrictas sobre su contenido.

La prohibición del juego se extendió más allá de Japón, afectando también a países como Ucrania e Indonesia, que tomaron medidas similares en respuesta a las preocupaciones sobre la violencia en los videojuegos. Estos países han rechazado la venta y distribución de Mortal Kombat y otros juegos de la saga.

Debido a estas restricciones y prohibiciones, el reinicio de Mortal Kombat, Mortal Kombat 1, no llegará a estos países, dejando a los fanáticos en Japón y otras regiones sin la posibilidad de disfrutar de esta nueva entrega de la saga.

Vía: Nintenderos

Nota del editor: De nuevo, yo no creo que la prohibición sea la solución. Creo que es un asunto de salud mental y de cómo fuimos criados. Sí, la clasificación funciona para darte una idea del contenido de un videojuego. Pero he visto cosas mucho más violentas en Japón que no son videojuegos y que no sufren el mismo nivel de censura.