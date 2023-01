Modelo nos presenta a Asuka en traje de bodas

Sin importar cuánto tiempo pasé, los fans del anime siempre regresan a Evangelion. La obra de Hideaki Anno fue todo un hito para toda una generación, y muchos siguen adoran a personajes como Asuka hasta el día de hoy. De esta forma, una cosplayer ha hecho realidad el sueño de muchos, y nos presenta a esta chica en su traje de bodas.

Recientemente, la modelo conocida como ciwcia se dio a la tarea de hacer un cosplay de Asuka, pero en esta ocasión no la presentó en su icónico traje rojo, sino con un vestido blanco, listo para el altar, aunque con un toque algo elevado.

Sin duda alguna, un gran trabajo que seguramente hará que el sueño de muchos se haga realidad. Será interesante ver en qué otra situación podemos ver a los personajes de este anime. En temas relacionados, Evangelion tendrá su propio Hotel. De igual forma, cosplayers rusas le rinden homenaje a Evangelion.

Nota del Editor:

Evangelion es uno de los mejores animes en la historia, y es bueno ver que la obra de Anno tuvo una fantástica conclusión con Thrice Upon a Time. Todos aquellos que tuvieron la oportunidad de ver esta cinta en el cine no me dejarán mentir, y estarán de acuerdo de que fue una gran experiencia.

Vía: ciwcia