Modelo japonesa da vida a Marin de My Dress-Up Darling en cosplay

El mundo del cosplay es verdaderamente grande, dado que a día de hoy hay muchos artistas que confeccionan sus propios trajes para mostrar su fanatismo por alguna franquicia de anime en particular. Y justamente, la saga de My Dress-Up Darling está tomando mucha fuerza, por lo que los seguidores no iban a dejar pasar la oportunidad de hacer sus tributos.

Así la cosplayer proveniente de Japón que se denomina como Scarsnana, compartió en su cuenta de instagram, una imagen donde está interpretando ni más ni menos que a Marin Kitagawa, uno de los personajes más queridos de dicho anime. Esto ha llevado a los fans a comentar lo parecidas que son, ya sea en la parte física, y claro, con la confección del traje.

Esta es la sinopsis de My Dress-Up Darling:

Cómo Wakana Gojo encuentra en Marín, amante del cosplay y el anime e incapaz de hacer sus propios trajes, la motivación para no rendirse y luchar por sus sueños, ser un día el sucesor de su abuelo como fabricante de muñecas. Doce episodios bastaron para enganchar a los más fieles seguidores de este género.

Recuerda que esta serie está disponible en formato anime y también manga.

Vía: Instagram

Nota del editor: Este tipo de trajes son ya algo normal en la vida de tendencias del anime, por lo que ya se ha convertido en trabajo para algunas personas. Personalmente no sé mucho sobre My Dress-Up Darling pero se ve interesante.