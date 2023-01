Misty volverá en los episodios finales del anime de Pokémon

Actualmente el personaje principal del anime de Pokémon tiene los días contados, noticia que tiene algo triste a quienes no se perdían ninguno de los episodios desde hace más de 20 años. Sin embargo, se están lanzando semana con semana capítulos en los que Ash Ketchum vive nuevas aventuras, a la par que se reencuentra con viejos amigos.

En el capítulo nuevo vemos al entrenador de pueblo paleta tener una competencia por capturar a Clauncher, y ese rival que le ha ganado a la criatura es ni más ni menos que Misty. Al terminar muchos esperaban que se separaran, dado que se trata de una aparición especial, pero parece que no, pues la chica pelirroja le pide a Ash unirse al viaje.

The ending was just too adorable. Pikachu's always rooting for his Pikachupi 🤗#Anipoke pic.twitter.com/waFFEtK0NK

— Anipoke Fandom (@AnipokeFandom) January 20, 2023