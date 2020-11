Miembros de PS Plus han recibido casi $800 dólares en juegos este 2020

Tal vez no seas fan de cada juego que se agrega a PlayStation Plus como parte de su oferta mensual de experiencias gratuitas, pero no hay duda alguna que provee un gran valor por nuestro dinero. Así como los servicios online, dígase el almacenamiento en la nube, y descuentos exclusivos, el servicio de suscripción da acceso a docenas de juegos cada año, y el 2020 no ha sido diferente. Todos estos títulos añaden un gran valor a PS Plus y ya sabemos exactamente cuánto ofreció Sony.

Entonces, ¿cuál es el valor total de los juegos de PS Plus de 2020? De acuerdo con un análisis de Push Square, los usuarios del servicio han recibido aproximadamente $789 dólares este año. Para una suscripción que te cuesta $60 dólares al año, la oferta no está nada mal. El año pasado, el total fue un poco más elevado, específicamente, cerca de $900 dólares.

Algunos de los títulos más destacables de este año son Uncharted 4: A Thief’s End, BioShock: The Collection, Shadow of the Colossus y por supuesto, Fall Guys. Bugsnax para PS5, y el siguiente mes, Worms Rumble.

Fuente: PushSquare