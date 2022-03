En noviembre del año pasado se dio a conocer que parte de los empleados del control de calidad en Raven Software, estudio de Activision Blizzard que se encarga de Call of Duty: Warzone, serían despedidos. Esto resultó en una serie de protestas y en la formación de un sindicato en enero de 2022. Desde entonces, este grupo de trabajadores ha peleado para ser reconocidos por Activision, algo que ha sido bastante complicado. Ahora, se ha revelado que Microsoft no tendría problemas si este sindicato se vuelve una completa realidad.

En una carta compartida por Axios, los trabajadores de Raven Software le escribieron directamente a Satya Nadella, CEO de Microsoft, para conocer su posición en esta situación, y pedirle ayuda para detener las tácticas de Activision para destruir a este sindicato. Esto fue lo que comentaron:

A version of the letter is also slated to run in Microsoft's backyard this weekend in the Sunday edition of the Seattle Times pic.twitter.com/e1sHUSKFLY

— Stephen Totilo (@stephentotilo) March 24, 2022