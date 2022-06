¿Microsoft Combat Simulator ya está en desarrollo?

Microsoft Flight Simulator de 2020 se ha enfocado principalmente en la simulación de vuelos comerciales. Sin embargo, Asobo Team, los desarrolladores, han experimentado un poco con las limitaciones que esto implica. Hace tiempo vimos contenido que introdujo un modo de carreras, y recientemente se le dio un enfoque militar con el DLC de Top Gun Maverick. De esta forma, cuestionamos al jefe de este juego ante la posibilidad de ver algún tipo de expansión con un enfoque en el combate.

Recientemente, tuvimos la oportunidad de hablar con Jorg Neumann, jefe de Microsoft Flight Simulator en Microsoft, sobre el más reciente contenido del simulador. Considerando que este DLC introduce al Super Hornet, y le da un mayor peso al F-18, modelos de aeronaves con un enfoque en el combate, le preguntamos a Neumann si hay posibilidad en un futuro de ver un contenido dedicado a este apartado, o incluso un Microsoft Combat Simulator.

“No podemos. Cuando hacemos un avión, solo podemos hacerlo si tenemos la licencia, y muchos de los fabricantes de aeronaves comerciales son muy sensibles ante cualquier peligro a los aviones. No podemos tener armas, porque la gente podría tomar una foto de un avión con un cohete volando hacia una ciudad.

Así que es un no, no, no, no. Si queremos tener un sistema de combate, tiene que ser fuera del Flight Sim regular. Flight Sim es sobre aviación civil, y hemos hecho muchos aviones militares, hicimos 20 aviones de guerra, y les quitamos las armas, y a muchas personas no les gustó. Perdón, pero no pueden estar, son las reglas.

Mucha gente nos pide por Microsoft Combat Simulator, tal vez, aún no lo decimos, tenemos mucho trabajo. Queremos hacer mucho, pero tiene que ser de calidad. Ya hay suficiente software mediocre”.