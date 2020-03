Michael Chu, guionista principal de Overwatch, abandona Blizzard

Michael Chu, uno de los desarrolladores veteranos de Blizzard, quien recientemente trabajó como el guionista principal de Overwatch, ha revelado que después de 20 años junto a esta compañía, dejará su puesto para explorar nuevo territorio creativo.

En una publicación de su blog, Chu dijo que presionó por la diversidad y la inclusión en los juegos, y espera continuar haciéndolo en una carrera posterior a Blizzard.

“Cuando entré por primera vez a Blizzard Entertainment hace veinte años, mi único sueño era ayudar a hacer los juegos que había pasado innumerables horas de mi vida jugando. Desde las batallas entre las razas de Azeroth en Warcraft hasta la corrupción de la humanidad como peones del conflicto eterno en Diablo, tuve la suerte de contar historias en estos asombrosos universos y ayudar a darles vida. Y he tenido la gran fortuna de conocer e interactuar con la apasionada comunidad global que jugó nuestros juegos. Como estadounidense de origen asiático, quería experimentar narrativas que representaran a personas como yo y verlos representados como héroes. Overwatch ofreció una oportunidad para dar vida a una visión más inclusiva de la Tierra: un futuro por el que valga la pena luchar. Juntos, trabajamos, luchamos y derramamos lágrimas para defender un universo que contó con personas de todo el mundo, para traer para dar vida a las maravillosas vistas del pasado, presente y futuro de la tierra, y para potenciar las contribuciones de creadores y voces que representarían mejor la amplitud de la experiencia humana. Creía que un juego podría mostrar el poder de la diversidad y que un beso podría cambiar el mundo, aunque sea un poco”.

De igual forma, en su carta de despedida habló sobre la importancia que tiene Overwatch en su carrera y cómo cambió su vida para siempre.

“Overwatch y su comunidad consistentemente generosa e inspiradora solo han reforzado esa creencia. He escuchado historias de personas que aprenden un nuevo idioma después de escuchar una línea de diálogo, personas que se sienten inspiradas a hacer un viaje a un nuevo lugar después de ‘visitarlo’ en el juego, y personas que se encuentran con compañeros de equipo a través de idiomas y fronteras para abordar el tema. causa de hacer de nuestro mundo un lugar mejor. Pero sobre todo: una y otra vez, de personas que empatizan con una historia sobre alguien que no es igual a ellos”.

Michael Chu comenzó su carrera en Blizzard en el año 2000 y desde entonces participó en proyectos como Diablo 3, World of Warcraft, Overwatch, y Overwatch 2. Dejó Blizzard por primera vez en 2004 para unirse al cercano estudio Obsidian del sur de California, donde trabajó en Star Wars: Knights of the Old Republic II y Neverwinter Nights 2 como diseñador. Pero eventualmente regresó a Blizzard en 2005, en donde continúo diseñador senior de juegos y escritor principal en varios proyectos.

Aunque no reveló cuál será su siguiente paso en la industria, aseguró que no se detendrá en su deseo de crear experiencias diversas e inclusivas.

“Cuando salgo por las puertas de Blizzard por última vez, tengo nuevos sueños: seguir contando estas historias y construir mundos que unan a las personas a través de los juegos. Para ayudar a crear un mundo inclusivo donde más personas quieran compartir historias que reflejen sus propias experiencias. Espero que sea algo que podamos construir juntos. Ese es el futuro en el que creo”.

En temas relacionados, a causa del coronavirus Blizzard ha suspendido todos los eventos presenciales de la Overwatch League para marzo y abril. De igual forma, la Master Tour 2020 de Hearthstone se ha transferido a Los Ángeles.

Vía: Michael Chu