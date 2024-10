Metaphor: ReFantazio ha vendido muy mal en Xbox

No es novedad mencionar que los juegos japoneses no venden nada bien en consolas externas a Nintendo o PlayStation, la prueba de ello es que juegos de Capcom o Square Enix no han salido a la venta en Xbox, esto por razones de que no se les ve futuro en plataformas de Microsoft. Mucho se pensaba que el destino del nuevo Metaphor: Refantazio iba a ser similar, y desgraciadamente no ha distribuido muchas copias físicas o digitales por más publicidad que se le hizo ahí.

El reciente lanzamiento ha tenido un desempeño notablemente bajo en Xbox, alcanzando solo el puesto número 37 en la lista de los más vendidos. Este resultado es sorpresivo, especialmente considerando la calidad y la expectativa generada por este JRPG, desarrollado por el equipo detrás de la saga Persona. Para un título de este calibre, ocupar un lugar tan bajo en ventas refleja una recepción por debajo de lo esperado en la plataforma.

Por otro lado, en PS5, el lanzamiento ha tenido un impacto mucho más positivo. El juego ha logrado colocarse en mejores posiciones de ventas, lo que sugiere que la comunidad de jugadores de Sony tiende a consumir con mayor entusiasmo títulos de rol japoneses. Esta diferencia en el rendimiento entre plataformas puede deberse a las preferencias históricas de los jugadores de Xbox y PlayStation, donde los usuarios de esta última han mostrado un mayor interés en los JRPG.

Este escenario pone de relieve las tendencias en el consumo de videojuegos según la plataforma, sugiriendo que, al menos para este género en particular, los jugadores de Sony parecen ser el público preferido para títulos de rol japoneses, dejando a Xbox en una posición más débil en este mercado.

Recuerda que está disponible en PS4, PS5, Xbox Series X/S y PC.

Vía: Icon Era