Mass Effect: BioWare anuncia nueva figura limitada de Liara T’Soni

Gracias al lanzamiento de Mass Effect: Legendary Edition, esta aclamada saga de ciencia ficción cobró nueva vida entre los fans ya existentes, y gente que apenas experimentará esta épica aventura por primera vez. Esto también significó que BioWare aprovechase la oportunidad para lanzar nueva mercancía del juego, incluyendo una detallada figura de Liara T’Soni.

Los fans de Mass Effect podrán conseguir dicha estatua por un precio de $95 dólares, y si realmente estás interesado en conseguirla, BioWare te recomienda hacer tu preventa en estos momentos pues únicamente se fabricarán 2 mil de ellas y su venta estará limitada a solamente una por persona.

Welcome an Asari archaeologist and Prothean expert to your squad with the @MassEffect Liara T’Soni Collectible Statue 💙 https://t.co/u8zlGPztOM

Limited to only 2,000 pieces worldwide. pic.twitter.com/RyAvEuIjhy

— BioWare Gear Store (@BioWareGear) June 15, 2021