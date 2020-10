Marvel’s Spider-Man Remastered tendrá un nuevo platino y más trofeos

Marvel’s Spider-Man Remastered en un gran agregado para todos aquellos que deseen adquirir Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition. Además de obtener una mejor versión del título de PS4, Insomniac Games ha incluido más contenido, y recientemente se confirmó que también veremos nuevos trofeos, incluido un platino.

Hace un par de días, un fan cuestionó a los desarrolladores sobre el nuevo contenido que tendrá la remasterización, en específico quería saber los trofeos. De esta forma, Insomniac le respondió de forma afirmativa, y confirmaron que Marvel’s Spider-Man Remastered tendrá una nueva lista de trofeos separados de los originales que vimos en PS4.

Yes! There's also several all-new new trophies!

— Insomniac Games (@insomniacgames) October 26, 2020