Comparativa muestra los tiempos de carga entre Spider-Man: Miles Morales y el original

Si alguna vez necesitaste evidencia sobre lo superior que es PlayStation 5 a comparación del PlayStation 4, entonces definitivamente deberías echarle un vistazo al siguiente video. Cortesía de Game Informer, ya tenemos un mejor vistazo a los tiempos de carga de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales en PS5. O mejor dicho, la falta total de ellos entre transiciones de niveles.

What happens in Spiderman ps4 when you exit a hideout vs what happens in Miles Morales #PS5 pic.twitter.com/beaByPcvQf

— Droid: (@Alejandroid1979) October 14, 2020