Marvel’s Spider-Man: Peter Parker seguirá siendo el protagonista de la franquicia

Durante el evento The Future of Gaming, Insomniac Games reveló Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, la nueva aventura del trepamuros en PS5. Aunque esta futura entrega no será una secuela directa para el juego de 2018, sino que será una experiencia por separado que nos pondrá en los zapatos de Miles. Entonces, ¿los siguientes títulos también lo tendrán como protagonista? No realmente.

Brian Horton, director creativo del juego, recientemente explicó que aunque por ahora todos los ojos están puestos sobre Miles Morales, ese no será el caso en el futuro pues aún quedan muchas historias por contar de Peter Parker:

“Oh, una última cosa: muchos de ustedes se preguntan si Peter Parker está bien. No se preocupen, todavía tenemos muchas historias de Peter que contar. Pero este juego se trata sobre Miles, un elemento clave en nuestro universo de Spider-Man, y no querrás perderte lo que pasa.”

Horton tiene razón: hubo fans que se preocuparon sobre el futuro de Peter en la saga, ¿murió? ¿se fue de vacaciones? ¿por qué no lo vimos durante el tráiler de revelación? Aunque por el momento no tenemos la respuesta a esas preguntas, puedes quedarte tranquilo sabiendo que él seguirá siendo el protagonista de Marvel’s Spider-Man.

Fuente: Brian Horton