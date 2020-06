Henry Cavill se convierte en Batman gracias a éste increíble diseño

Existen múltiples iteraciones de Batman en la pantalla grande, y todos tenemos nuestro favorito. Me imagino que obtener el papel no es un proceso nada fácil, y ciertamente no todos aplican para el rol. En un universo paralelo, en lugar de interpretar al Hombre de Acero en el cine, Henry Cavill es el nuevo Batman y gracias a este increíble diseño nos podemos dar una idea de cómo se vería.

Por medio de Instagram, el artista detrás de The House of Mat, una cuenta especializada en crear fanarts y obras similares, nos comparte esta ilustración donde podemos ver a Cavill portando la armadura del murciélago:

(Recuerda dar click en las imágenes para verlas en alta resolución.)

Aunque esto nunca va a pasar, el resultado es interesante y es obvio que Cavill no tendría problema alguno siendo el nuevo Batman. De hecho, el futuro del actor en el DCEU sigue incierto, pues parece que Warner Bros. no tiene ida de cómo manejar a Superman en el cine, y todo apunta a que su participación en este universo cinematográfico se limitará a puros cameos, muy al estilo de Stan Lee para Marvel.

