Hoy es un 4 de mayo extra especial, también conocido como el Día de Star Wars, porque es el día en que Carrie Fisher finalmente recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Fisher falleció en 2016 a los 60 años, por lo que su hija Billie Lourd aceptó la estrella en su nombre. Esta es la estrella número 2,754 en el Paseo de la Fama de Hollywood.

El evento tuvo lugar en el Teatro El Capitán en Los Ángeles esta mañana y contó con un hermoso discurso de Lourd y de su “tío espacial”, Mark Hamill. Hoy, Hamill publicó en Instagram para celebrar a su compañera de reparto antes de asistir al evento y compartir palabras amables sobre ella.

View this post on Instagram

La estrella que interpretó a Luke Skywalker también compartió el mismo homenaje que hizo cuando Fisher falleció en 2016.

Ayer, Billie Lourd emitió una declaración explicando por qué los hermanos de Fisher, Todd, Joely y Tricia Leigh Fisher, no fueron invitados al evento después de que Todd Fisher dijera a TMZ que era “desgarrador” e “impactante” ser excluidos.

Lourd continuó: “Días después de la muerte de mi mamá, su hermano y su hermana eligieron procesar su dolor públicamente y capitalizar la muerte de mi madre, haciendo múltiples entrevistas y vendiendo libros individuales por mucho dinero, con la muerte de mi mamá y de mi abuela como tema. Me enteré de esto a través de la prensa. Nunca me consultaron ni consideraron cómo esto afectaría nuestra relación. La verdad sobre la relación muy complicada de mi madre con su familia sólo la conocen las personas cercanas a ella. Aunque reconozco que tienen derecho a hacer lo que quieran, sus acciones me causaron mucho dolor en el momento más difícil de mi vida. Elegí y sigo eligiendo manejar su pérdida de una manera muy diferente”.

Joely y Tricia Leigh Fisher también publicaron hoy una declaración conjunta en Instagram:

Lourd reaccionó a las palabras de su tío y tía en su propia declaración, agregando:

“El comunicado de prensa que Todd Fisher dio a TMZ y la publicación que Joely Fisher hizo en Instagram, una vez más confirma que mis instintos eran correctos”, compartió Lourd. “Para ser clara, no hay una disputa. No tenemos una relación. Esta fue una decisión consciente de mi parte para romper un ciclo con un estilo de vida del que no quiero formar parte, ni para mí ni para mis hijos”. Lourd añadió: “Las personas que conocían y amaban a mi madre en Disney y Lucasfilm han hecho posible esta estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood para honrar su legado. Este momento es sobre Carrie Fisher y todo lo que logró y lo que significó para el mundo. Me voy a enfocar en eso. Que la Fuerza esté contigo”.