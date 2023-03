El regreso de Mandalorian a Disney+ ha estado recibiendo mucha atención en línea, pero nuevas cifras sugieren que la audiencia de la serie de Star Wars ha disminuido drásticamente desde el estreno de la temporada 2. La tercera temporada de la popular serie acaba de lanzar el episodio 3, pero según las cifras publicadas por Samba TV, el primer episodio de la temporada tuvo un comienzo muy débil en comparación con el desempeño récord de la temporada 2.

Mandalorian se ha convertido en un éxito para Lucasfilm, ofreciendo algo que muchas de las películas recientes de la franquicia no han logrado capturar. Sin embargo, a pesar de que las dos primeras temporadas registraron algunas de las audiencias más altas en Disney+, el regreso de la última temporada se ha quedado atrás no solo de la temporada anterior, sino también de los estrenos de Obi-Wan Kenobi y The Book of Boba Fett. Por otro lado, el debut obtuvo una puntuación un 50% más alta que la serie más reciente de Star Wars, Andor, aunque sus críticas han sido muy superadas por esa serie.

Aunque Disney+ no revela números de audiencia específicos por el momento, los datos de Samba TV han mostrado que el debut de la tercera temporada de Mandalorian fue visto por poco menos de 1,5 millones de hogares en los EE. UU. Esto es comparable a los 2,08 millones que sintonizaron el estreno de la temporada 2, o los 2,14 millones que vieron el regreso de Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi. Lo que hace todo esto más decepcionante es que el tráiler de la temporada 3 se convirtió en el tráiler más visto de cualquier serie de Star Wars en Disney+.

Siempre hay quejas sobre el desgaste de las diferentes franquicias que comienzan a aparecer en algunas propiedades de Disney. Con mayor frecuencia, es el MCU el que es criticado por lanzar demasiadas series de televisión y películas en poco tiempo, pero eso también se aplica a Star Wars. Cuando Mandalorian debutó en Disney+, era algo nuevo, fresco y era la única serie de televisión de Star Wars disponible. En los años transcurridos desde entonces, Lucasfilm ha lanzado una serie de animación junto con las series live action de The Book of Boba Fett, Obi-Wan Kenobi, Andor y la promesa de más por venir en forma de Ahsoka y Skeleton Crew.

Sin embargo, hay otro factor a considerar que puede explicar la baja audiencia de la tercera temporada de Mandalorian. En primer lugar, se trata de la elección de la fecha de lanzamiento. Ambas temporadas anteriores de Mandalorian llegaron hacia finales de año y debutaron un viernes en lugar de un miércoles.

Esto significa que la captura de la audiencia de cuatro días incluía un fin de semana, cuando es más probable que muchas más personas estén viendo la televisión. En cuanto a la comparación entre la temporada 2 y la temporada 3, la mayor diferencia es que la temporada 2 se estrenó en octubre de 2020, cuando gran parte del mundo estaba en confinamiento por Covid, lo que provocó un gran aumento en todos los volúmenes de audiencia. Esta es una gran razón por la cual las últimas cifras no son realmente motivo de preocupación, ya que es probable que los números a largo plazo muestren que Mandalorian sigue siendo tan popular como siempre.

Vía: Movieweb