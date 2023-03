Reguladores, incluida la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido (CMA, por sus siglas en inglés), han expresado su preocupación de que la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft por $69 mil millones podría reducir significativamente la capacidad de PlayStation para competir dado que Microsoft obtendría la propiedad de la serie Call of Duty, que Sony ha calificado de “irremplazable”.

En un intento por obtener la aprobación del acuerdo, Microsoft ha dicho a los reguladores que está dispuesto a poner a disposición de PlayStation cada nuevo juego de Call of Duty el mismo día que llegue a Xbox durante un período de 10 años, con contenido completo y funcionalidades equivalentes.

Y en un documento recién publicado, la compañía le ha dicho a la CMA que cree que una década es suficiente para que Sony cree alternativas a Call of Duty.

“En la Audiencia de Remedios, la CMA le preguntó a Microsoft si la duración de 10 años era suficiente y si habría un problema para Sony al final de este período. El período de 10 años lo es”, escribió Microsoft.

“Microsoft considera que un período de 10 años es suficiente para que Sony, como marca líder en distribución de software y consolas, desarrolle alternativas a CoD.

“El término de 10 años se extenderá a la próxima generación de consolas [redactado]. Además, el efecto práctico irá más allá del acuerdo del período de 10 años, ya que los juegos descargados en el último año del acuerdo pueden seguir siendo jugados durante toda la vida útil de esa consola (y más allá, por medio de la retro compatibilidad)”.

En sus tratos con los reguladores, Sony ha argumentado que sería imposible para ellos reemplazar Call of Duty si la serie ya no estuviera disponible en PlayStation.

En respuesta a las preguntas presentadas por el Consejo Administrativo de Defensa Económica de Brasil, que posteriormente aprobó el acuerdo, Sony calificó a Call of Duty como “un juego esencial: un blockbuster, un juego AAA que no tiene rival”.

Escribió: “Según un estudio de 2019, ‘La importancia de Call of Duty para el entretenimiento, en general, es indescriptible’. La marca fue la única propiedad intelectual de videojuegos en entrar en el top 10 de todas las marcas de entretenimiento entre los fans, uniéndose a potencias como Star Wars, Game of Thrones, Harry Potter y Lord of the Rings“.

“Call of Duty es tan popular que influye en la elección de consola de los usuarios, y su comunidad de usuarios leales está tan arraigada que incluso si un competidor tuviera el presupuesto para desarrollar un producto similar, no podría rivalizar con él”.

En la respuesta recién publicada de Microsoft a la CMA, se señala que el término de 10 años es más largo o igual que las medidas correctivas de licencias anteriores impuestas en otras fusiones.

“Aunque Microsoft está preparada para seguir discutiendo constructivamente sobre esto con la CMA, no hay base para extender el acuerdo más allá del período propuesto por Microsoft”, afirma.

El informe final de la CMA sobre la fusión de Activision Blizzard se dará a conocer el 26 de abril.

Vía: VGC