LRG anuncia edición de colección de Mega Man: The Wily Wars para el Genesis

Durante los 90s, SEGA intentó un servicio de satélite, el cual le permitiría a los usuarios descargas juegos a su Genesis. Uno de los títulos más recordados de este periodo fue Mega Man: The Wily Wars, una especie de remake de las primeras tres entregas de NES, muy similar al trabajo que Nintendo llevó a cabo con Super Mario All-Stars en SNES. Ahora, el día de hoy se anunció que Limited Run Games se encargará de traer de regreso este título, aunque solo para el Genesis.

Actualmente, la única forma de tener una copia física de Mega Man: The Wily Wars para el SEGA Genesis, es usando métodos poco legales. Afortunadamente, Limited Run Games ha llegado para hacer más accesible este título. Es importante mencionar que esta edición de colección del juego solo estará disponible para el original Genesis, y no hay planes de un lanzamiento en PC, Nintendo Switch, PlayStation o Xbox. Esta edición incluye:

-El juego de SEGA Genesis

-Portada intercambiable

-Tarjetas lenticulares

-Instructivo a color

-Cartucho especial de Mega Man

-Libro de Stickers

-Póster doble cara

-Colección de cartas de los diferentes Robot Masters

We're excited to announce that Mega Man: The Wily Wars will be available for the SEGA Genesis in an original cartridge for the very first time in North America!

Pre-orders for @RetroBitGaming's Collector's Edition open Friday at 10 am ET on https://t.co/5Lksol4sqo. pic.twitter.com/OS7MguByAz

— Limited Run Games (@LimitedRunGames) May 19, 2021