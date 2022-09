Los servidores de Dark Souls 3 vuelven a tener problemas

Hace poco tiempo los servidores de Dark Souls 3 regresaron tras algunos meses de ausencia, pues se reportaron algunos exploits que permitían a extraños afectar a otros jugadores. Y si bien, parecía que todo transcurría de manera normal, parece ser que los problemas están lejos de terminar para quienes se aventuran dentro de este videojuego.

La propia FromSoftware ha comunicado mediante sus redes sociales que se experimentan problemas con el título, por lo que ahora están manos a la obra para arreglar las cosas muy pronto.

Aquí su comunicado:

At this time, there is a confirmed issue with DARK SOULS III online play via the Steam platform.

We are investigating the source of the problem and will inform you as soon as more details become available.

Thank you for your patience. #DarkSouls

