En lo que parece ser un disco rayado, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, una vez más ha hablado negativamente de los videojuegos, acusándolos de violentos. En esta ocasión, el mandatario ha señalado que los Reyes Magos “ya no quieren entregar aparatos electrónicos y videojuegos”.

Como sabrán, estamos a solo unas horas de que los Reyes Magos logren cumplir los deseos de miles de niños en México y otros países de habla hispana. De esta forma, durante su reciente conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador señaló que los Reyes Magos no deben de dejar juegos debajo del árbol, ya que promueven el contenido violento. Esto fue lo que comentó:

“Para las cartitas… ropas, zapatos. Más ropa y zapatos. Porque ya los Reyes ―Melchor, Gaspar y Baltazar― no quieren estar entregando aparatos electrónicos esos que se usan para ver series con contenidos violentos. Ya no quieren.

Los mismos Reyes y el elefante, el camello y el caballo, ya no quieren nada que tenga ver con los videojuegos. Nada de eso. No, no, no. No les gusta ya. (…) Ya no quieren eso, pero mucho amor a todos los niños”.