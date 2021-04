Los ports de Super Seducer 1 y 2 para Switch han sido cancelados

La serie de Super Seducer se ha visto rodeada de varias controversias desde el lanzamiento de la primera entrega en 2018, y es que la gente ha acusado a estos títulos de reforzar prejuicios sobre los jugadores y compartir mensajes machistas. Ahora, recientemente Richard La Ruina, creador de esta propiedad, ha revelado que Super Seducer 1 y 2 no llegarán a Nintendo Switch.

Por medio de su cuenta de Twitter, La Ruina ha mencionado que estos juegos no fueron aprobados por Nintendo, esto pese a que los ports han sido completados y estos títulos ya superaron el primer control de calidad. La Gran N ha mencionado que esto se debe a que Super Seducer 1 y 2 cuentan con “contenidos explícitos”.

Super Seducer 1 & 2 won’t be coming to Switch

Games fully ported and had been through 1 QA round.

We did check initially and N said they'd publish if we got appropriate ratings.

I’m not so surprised and do not blame Nintendo – was probably due to Steam & controversy worries. pic.twitter.com/hyWa3KHnHu

— Richard La Ruina (@RichardGambler) April 1, 2021