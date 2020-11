Los PlayStation Partner Awards 2020 Japan Asia se llevarán a cabo a principios de diciembre

The Game Awards no será la única premiación que se llevará a cabo el siguiente mes. Recientemente se ha revelado que los PlayStation Partner Awards 2020 Japan Asia, previamente conocidos simplemente como PlayStation Awards, se llevarán cabo el próximo 3 de diciembre.

Este evento se llevará a cabo el próximo jueves 3 de diciembre a las 4:00 AM (hora de la Ciudad de México). A diferencia de otras ceremonias de este estilo, los PlayStation Partner Awards 2020 Japan Asian toman en cuenta los números de ventas. La transmisión se podrá disfrutar en el canal oficial de PlayStation Japan en YouTube. Aunque la presentación se llevará a cabo en japonés, el stream contará con subtítulos en inglés.

Los premios de este año no solo han cambiado su nombre, sino también presentan algunas modificaciones en las categorías y criterios de los premios. En esta ocasión se otorgarán tres Grandes Premios a los títulos desarrollados por compañías japonesas y asiáticas que se ubicaron entre las 3 principales puestos en ventas a nivel mundial de octubre de 2019 a septiembre de 2020. El Premio Partner se otorgará a los juegos japoneses/asiáticos que registraron altas ventas en todo el mundo y obtuvieron resultados notables, como números de jugador.

Por otro lado, se darán dos premios especiales a dos títulos con diferentes criterios para cada uno. Uno será otorgado a un juego desarrollado por una compañía no japonesa/asiática que registró las mayores ventas en Japón y Asia desde octubre de 2019 hasta septiembre de 2020. El otro será para una entrega desarrollada en Japón o Asia en conjunto con SIE Worldwide Studios con la mayoría de las ventas mundiales en el mismo período.

En temas relacionados, miembros de PS Plus han recibido casi $800 dólares en juegos este año. De igual forma, PlayStation está banneando personas que vendan juegos de la PS Plus Collection.

Vía: PlayStation