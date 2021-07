Los desarrolladores de Octopath Traveler celebran el tercer aniversario del juego

Octopath Traveler llegó al Nintendo Switch originalmente el 13 de junio de 2018. A tres años de su aniversario, los desarrolladores de este título han decidido celebrar esta fecha con una nueva ilustración, la cual bien podría ser una pista sobre el futuro de la serie.

Por medio de la cuenta oficial de Octopath Traveler en Twitter, los desarrolladores compartieron una ilustración especial, en donde podemos ver a los ocho personajes principales de este título. De igual forma, la imagen se publicó con el siguiente mensaje:

“¡Hoy, 13 de julio, se cumple el tercer aniversario de Octopath Traveler! Muchas gracias a todos por sus cálidos mensajes de felicitación. ¡El equipo de desarrollo trabajará duro para que podamos embarcarnos en una nueva aventura con todos ustedes!”

Esto ha dado pie a una serie de especulaciones referentes a la nueva aventura a la que se refiere el mensaje. Aunque muchos deseamos ver Octopath Traveler 2, esto bien podría referirse a Project Triangle Strategy o el recién anunciado Bravely Default Brilliant Lights. De igual forma, no se descarta la posibilidad de ver una versión localizada de Champions of the Continent, la precuela para móviles exclusiva de Japón.

Esperemos tener más información sobre el futuro de esta serie en una fecha posterior.

Vía: Octopath Traveler