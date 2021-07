Youtuber asegura haber encontrado la solución definitiva al drifting de los Joy-Con

El drift es uno de los problemas más grandes del Nintendo Switch. Aunque la compañía ofrece reparaciones gratuitas para los Joy-Con que sufren de este inconveniente, esto no garantiza la eliminación de esto. Ahora, un fan asegura haber encontrado la solución definitiva al infame drifting.

Recientemente, el youtuber conocido como VK, compartió un video, en donde explica que al aplicar presión en el Joy-Con se realinea el área circundante del control, por lo tanto, el aumento de presión dentro del stick, el cual se afloja con el tiempo, hace que el drift desaparezca.

De esta forma, el youtuber menciona que para eliminar el problema drifting, todo lo que se tiene que hacer es abrir el control e insertar un pequeño trozo de papel o cartón, alrededor de 1 mm, donde se encuentra el análogo, y listo. Si bien esto significa que cualquier persona puede hacer este proceso, aún se requieren las herramientas indicadas para abrir el control. VK incluso menciona que esta reparación se puede llevar a cabo en un Switch Lite.

VK señala que lleva dos meses jugando con sus Joy-Con reparados, y hasta el día de hoy no se ha presentado algún caso de drifting. Es importante mencionar que esto rompe la garantía del control, y bien podría haber algún tipo de repercusión negativa en un futuro. Si estos puntos no son un inconveniente para ti, entonces no pierdes nada con intentar este proceso, y así liberarte de una vez por todas de este gran problema.

Vía: VK