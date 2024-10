El año está por acabar, pero los juegos siguen llegando. Con noviembre, a solo unos días de iniciar, la gran temporada de lanzamientos está por terminar, aunque eso no significa que no veamos lanzamientos importantes, puesto que el siguiente mes tiene para nosotros un esperado remake de uno de los títulos más importantes en la historia del medio, así como otra exclusiva para el Nintendo Switch y el primer título de Sony que no solo va a estar disponible en PlayStation y PC día uno. De esta forma, te compartimos la lista de los cinco lanzamientos más importantes en noviembre de 2024.

Metal Slug Tactics – PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC – 5 de noviembre

Metal Slug está de regreso, pero no en forma de run and gunner, sino como un juego de estrategia al estilo de Into the Breach. En el verano tuvimos una pequeña demostración de esta entrega, la cual impresionó a más de un fan. Después de meses de espera, la siguiente publicación de Dotemu está a solo una semana de llegar a nuestras manos. Aquí tendremos que superar una serie de niveles con elementos de roguelike con un sistema adictivo que nos permitirá disfrutar de esta experiencia de diferentes formas. Metal Slug Tactics llegará al PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC el 5 de noviembre.

Mario & Luigi: Brothership – Nintendo Switch – 7 de noviembre

Después del cierre de AlphaDream, muchos pensaron que esta amada serie estaba muerta. Sin embargo, estamos a poco más de una semana del lanzamiento de una nueva entrega de Mario & Luigi, la cual se posiciona como una de las cartas fuertes de Nintendo para cerrar el 2024. Este título regresa a la fórmula tradicional, en donde los famosos hermanos tienen que usar sus habilidades dentro y fuera del combate para superar todos los retos que se nos presentan, y en esta ocasión tenemos un extenso archipiélago para explorar. Mario & Luigi: Brothership llegará al Nintendo Switch el próximo 7 de noviembre.

Slitterhead – PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC – 8 de noviembre

Keiichiro Toyama, director de Silent Hill y Siren, está de regreso. El primer juego de Bokeh Game Studio se posiciona, no solo como un tributo a la esencia clásica de Silent Hill, sino como un survival horror único, el cual le da un gran énfasis al combate. Si bien esta es una experiencia indie, no hay que olvidar el increíble talento que hay en este equipo, y para todos aquellos que disfrutaron del remake de Silent Hill 2, esta entrega les dará más de lo que tanto quieren. Slitterhead llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el 8 de noviembre.

Dragon Quest III HD-2D Remake – PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC – 14 de noviembre.

Dragon Quest III es uno de los juegos más importantes en la historia de los videojuegos. Es un título qué definió mucho de los elementos de los RPG que vemos incluso hoy en día. Este remake utiliza el aclamado estilo visual que vimos en títulos como Octopath Traveler y Star Ocean: The Second Story R, con el equipo de Triangle Strategy a cargo del desarrollo. Esta no solo es una experiencia para los fans del género o Dragon Quest, sino algo que todos tienen que experimentar. Dragon Quest III HD-2D Remake llegará a PS5, Xbox Series X|S, Switch y PC el 14 de noviembre.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – Xbox Series X|S y PC – 20 de noviembre

Después de años de espera y múltiples retrasos, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl por fin está a solo unas semanas de llegar a nuestras manos. Esta secuela no solo expandirá todos los conceptos que vimos en la entrega original, sino que nos permitirá explorar una región que pocas veces visitamos en los videojuegos. Todo esto acompañado de un sistema de disparos en primera persona con una calidad de un AAA. Esta es una de las grandes exclusivas de Xbox para finales de este año, y algo que todos los usuarios de esta consola no se pueden dar el lujo de perderse. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl llegará a Xbox Series X|S y PC el 20 de noviembre.

Esta es solo una lista de cinco juegos. Recordemos que en noviembre también estarán a la venta títulos como LEGO Horizon Adventures, Tetris Forever, Microsoft Flight Simulator 2024, Metro Awakening, y más. De igual forma, no se descartan sorpresas a lo largo del próximo mes. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestro previo de Metal Slug Tactics. De igual forma, ya filtraron Mario & Luigi: Brothership.

Nota del Autor:

De esta lista, ya no puedo esperar para jugar Mario & Luigi: Brothership, Metal Slug Tactics y Dragon Quest III HD-2D Remake. Estos han sido algunos de los títulos que más he esperado de todo el año, y parece que serán unos de mis favoritos cuando el 2024 llegue a su fin.

Vía: Atomix