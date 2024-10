Personajes de Cars de Disney llegarían a Fortnite

Uno de los aspectos más atractivos de Fortnite son las colaboraciones. A lo largo de los años, Epic Games ha logrado crear acuerdos con todo tipo de compañías, lo cual ha resultado en la llegada de personajes que han sorprendido a más de uno. Ahora, una nueva filtración ha señalado que Cars sería la siguiente propiedad en tener presencia en el battle royale.

Las colaboraciones entre Disney y Epic Games no son nuevas. Tan solo hace unas semanas vimos la llegada de los personajes de The Incredibles al juego. Ahora, SamLeakss, famoso insider relacionado con este juego, ha señalado que el acuerdo con la casa del ratón sigue en pie, y en futuro Mate se unirá a este título, y veremos la llegada de Rayo McQueen un poco después.

INSIDER: MATER FROM CARS IS IN THE WORKS FOR ROCKET LEAGUE + FORTNITE – COMING SOON 🔥 pic.twitter.com/aMOxncumlh

— Sam (@SamLeakss) October 26, 2024