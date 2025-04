El precio del Nintendo Switch 2 y sus juegos ha sido todo un tema de conversación en los últimos días. Para algunas personas, la posición que ha tomado la Gran N se siente como un retroceso en comparación con lo que vimos durante la época del Wii. Este no es un sentimiento aislado, puesto que Reggie Fils-Aimé, ex-presidente de Nintendo of America, parece que comparte la misma opinión.

Por medio de sus redes sociales, Reggie compartió tres videos de una entrevista de hace dos años. Aquí, el ejecutivo habló sobre el Wii y Wii Sports. Específicamente, señaló la importancia de incluir el juego dentro de la consola en Estados Unidos, algo que ayudó a la popularidad de esta pieza de hardware, y demostró las capacidades del Wii Mote, dando pie a las más de 100 millones de unidades que vendió el Wii.

Wii Play plus Remote …https://t.co/P5NOG7BHts — Reggie Fils-Aimé (@Reggie) April 9, 2025

Considerando que estamos hablando de una entrevista de hace dos años y al hecho de que Reggie habló sobre la importancia de incluir un juego para demostrar las capacidades de una consola, no es difícil imaginar que esto lo hizo para criticar el hecho de Nintendo Switch 2 Welcome Tour no estará incluido en el Switch 2, similar a lo que sucedió con Wii Sports o Astro’s Playroom en el PS5.

Nintendo Switch 2 Welcome Tour va a costar $9.99 dólares y estará disponible durante el lanzamiento de la consola. Más que un juego, esta experiencia es una guía interactiva que nos muestra las capacidades técnicas del nuevo hardware. Esto ha llevado a más de una persona a señalar que el título debería ser gratuito y estar incluido con el Switch 2.

Incluso para aquellos que piensan que esto no debería pasar, ya que esto no sucederá en Japón, Reggie también señaló que en su momento tuvo que batallar con Shigeru Miyamoto para que Wii Sports fuera parte de cualquier Wii. Al parecer, Nintendo no está dispuesto a recordar su historia, y eso es algo que muchos han criticado en los últimos días. En temas relacionados, esto va a costar los paquetes de mejora para los juegos de Switch 2 Edition. De igual forma, la batería de la nueva consola sería peor que la del Switch.

Nota del Autor:

Nintendo vive otra época, y eso ha hecho que la compañía se sienta en una posición de privilegio. Reggie y Satoru Iwata claramente tenían al consumidor en mente en todo momento, pero parece que Doug Bowser y Shuntaro Furukawa le han dado prioridad a los inversionistas, al igual que cualquier otra compañía, y a la comunidad no le agrada eso.

Vía: Reggie Fils-Aime