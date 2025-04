El próximo 8 de junio se llevará a cabo el siguiente Xbox Games Showcase, uno de los eventos más esperados del verano de este año. Si bien la compañía aún no ha revelado qué podemos esperar de esta presentación, más allá de un extenso vistazo a The Outer Worlds 2, una nueva filtración nos muestra qué será parte de esta conferencia virtual, y los fans de Hollow Knight: Silksong deberían de estar entusiasmados.

Por medio de su cuenta oficial en YouTube, el usuario conocido como extas1s compartió un video en donde asegura tener información confidencial de Xbox. De esta forma, ha revelado que el Xbox Games Showcase nos dará un vistazo a Ninja Gaiden 4, Minecraft Dungeons 2, Persona 4 Remake, Gears Collection y Hollow Knight: Silksong.

Esto, como era de esperarse, ha sido del agrado de todos los fans. Ninja Gaiden 4 saldrá en otoño de este año, por lo que tiene sentido que veamos más de este título en el verano, e incluso podríamos conocer su fecha de lanzamiento. Hollow Knight: Silksong resurgió en el pasado Nintendo Direct, con una fecha de lanzamiento para este año, por lo que no se descarta la posibilidad de que también se dé a conocer su fecha de lanzamiento en este evento.

Persona 4 Remake y Gears Collection son dos grandes rumores que han circulado por meses, y por fin se podrían hacer realidad. Lo interesante, es que el insider ha señalado que la colección de Gears of War no sería exclusiva de Xbox, por lo que también llegaría al PlayStation 5. La única gran sorpresa aquí es Minecraft Dungeons 2, del cual no hemos escuchado algo hasta este momento.

Junto a estos títulos, el Xbox Games Showcase también nos daría un gran vistazo a otros juegos third y first party. Como siempre, este es solo un rumor, y por el momento no hay información oficial que confirme Gears Collection o Persona 4 Remake. En temas relacionados, puedes conocer más sobre el Xbox Games Showcase aquí. De igual forma, Phil Spencer da nuevos detalles sobre la portátil de Xbox.

Nota del Autor:

De ser cierta esta información, el Xbox Games Showcase será uno de los eventos más importantes del verano. Tener nueva información sobre Silksong ya es más que suficiente, pero si el remake de Persona 4 y la colección de Gears of War resultan reales, entonces estamos frente a una gran presentación.

Vía: extas1s