Actualmente, The Crew no existe. En el 2023, Ubisoft cerró los servidores de este título, una experiencia que es completamente en línea. Esto significa que no importa si tienes una copia digital o física, es imposible disfrutar de esta experiencia. Como era de esperarse, los jugadores no estuvieron contentos, por lo que demandaron a la compañía francesa, lo que ha llevado a los representantes de Ubisoft a mencionar que comprar un juego no nos da los derechos de una experiencia, y es solo una renta.

A finales del año pasado, dos jugadores emitieron una demanda en contra de Ubisoft por el cierre de The Crew, ya que la compañía no ha hecho el mínimo esfuerzo por hacer que este contenido sea accesible sin una conexión a internet. Los demandantes acusaron a Ubisoft de infringir la Ley de Publicidad Falsa, la Ley de Competencia Desleal y la Ley de Recursos Legales del Consumidor de California, así como de fraude consuetudinario y reclamaciones por incumplimiento de garantía. También sugieren que Ubisoft infringió la ley estatal de California sobre tarjetas de regalo, que no tienen fecha de caducidad. Ante esto, Ubisoft ha respondido con:

“Los demandantes alegan que compraron copias físicas de The Crew creyendo que obtenían acceso ilimitado al juego a perpetuidad. Los demandantes también cuestionan el hecho de que Ubisoft no ofreció crear una versión para un jugador sin conexión, también conocida como ‘parche’, cuando cerró los servidores de The Crew en marzo de 2024. La esencia de la queja de los demandantes es que Ubisoft supuestamente engañó a los compradores de su videojuego The Crew haciéndoles creer que estaban adquiriendo derechos de propiedad ilimitados sobre el juego, en lugar de una licencia limitada para acceder a él. Pero la realidad es que los consumidores se beneficiaron de su oferta y se les notificó explícitamente, en el momento de la compra, que estaban adquiriendo una licencia”.

Para Ubisoft, un juego, sin importar si es físico o digital, es solo una licencia con fecha de caducidad, y que puede ser revocada en cualquier instante. La compañía francesa ha presentado una moción para desestimar el caso. Si esta no prospera y la demanda sigue adelante, los dos demandantes han solicitado un juicio con jurado.

Solo nos queda esperar para ver qué sucederá en este caso, algo que podría tener repercusiones positivas y negativas para toda la industria. En temas relacionados, Tencent adquiere parte de Ubisoft. De igual forma, Ubisoft responde a los comentarios negativos de Elon Musk.

Nota del Autor:

Una cosa son los juegos digitales, los cuales sí funcionan más como llaves, y otros son los físicos, los cuales, en teoría, deberían darnos acceso a toda una experiencia sin la necesidad de registros en línea y otros procesos que van a desaparecer en un futuro. Que Ubisoft no lo vea así, es algo que afecta a la industria y al trabajo de preservación.

Vía: Polygon