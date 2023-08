Llega un nuevo competidor para el Steam Deck

Si la Steam Deck o la ROG Ally han captado tu atención, pero has dicho “Me gustaría algo más parecido a la Nintendo Switch“, primero te diría que no digas la palabra “parecido a Switch“. Luego te hablaría sobre un posible nuevo competidor de la Steam Deck de Lenovo llamado Legion Go. Portátil al igual que la Deck y la Ally, parece que también contará con controles extraíbles al estilo Switch (maldición) y un soporte incorporado.

La Steam Deck de Valve nos impresionó a todos con su factor de forma de mini-PC conectado a una de las tiendas de juegos para PC más grandes: Steam. Sin embargo, al elegir ejecutar un sistema operativo Linux llamado SteamOS, la Deck se ha visto algo limitada en los juegos que puede ejecutar, confiando en una capa de compatibilidad impresionante pero limitada para traducir juegos de Windows.

Aunque más que suficientes juegos funcionan en el hardware de Valve, muchos jugadores han deseado un dispositivo Windows completamente funcional que tenga acceso a títulos que la Deck no puede ejecutar (o al menos no fácilmente), como Destiny 2 o Diablo IV. Asus ha hecho un intento impresionante y en gran medida exitoso de hacerlo con su ROG Ally, pero parece que no será el único fabricante de PC en ofrecer una solución portátil para jugadores de PC.

Según lo informado por Windows Central el mes pasado, los detalles sobre la “Legion Go” indicaban que el dispositivo de Lenovo utilizaría el procesador Phoenix de AMD para enviar píxeles a una pantalla de 8 pulgadas mientras ejecuta Windows 11, lo que es una pulgada más grande que la Switch, la Deck y la Ally.

Otros detalles como el precio y una posible fecha de lanzamiento aún no se conocen en este momento. Pero poco después del primer informe de Windows Central sobre el posible dispositivo, se filtraron algunas imágenes y, al parecer, el dispositivo contará con dos controladores extraíbles similares a JoyCon con un soporte para sostener la pantalla. Es un dispositivo bastante estético, ¿verdad? No sería la primera vez que vemos hardware de PC que apunta a un factor de forma similar al de la Switch. En 2020, Alienware mostró el “Concepto UFO“, un dispositivo de juegos portátil con controladores extraíbles similares a JoyCon.

Vía: GSM Arena

Nota del editor: Oh no, estoy ya se está complicando demasiado… o tal vez de toda esta competencia salga una máquina que pueda hacerlo todo. Si tus compras son en Steam definitivamente tal vez lo más sencillo es que compres el Steam Deck. Pero si lo tuyo es Game Pass… ¿qué tal que al tío Xbox se le ocurre sacar uno de estos dispositios? Eso sí llamaría la atención de mucha más gente.