Liam Neeson habla sobre su posible regreso a Star Wars

Aunque las precuelas de Star Wars nunca fueron tan buenas como las originales, la nueva trilogía ciertamente hizo que los fans tuvieron un mucho mayor aprecio hacia estas primeras partes. En particular, uno de los personajes más queridos por la comunidad es Qui-Gon Jinn, quien fue interpretado por el actor Liam Neeson y que recientemente habló sobre un posible regreso a la franquicia.

En una reciente entrevista con Collider, Neeson fue cuestionado sobre si Disney se había puesto en contacto con él para que regresara a la franquicia y esta fue su respuesta:

“He hecho la voz para Qui-Gon Jinn en algunas versiones animadas. No me acuerdo del nombre. Yo y Sam Jackson hicimos nuestras versiones de caballero Jedi para éstas. Creo que hice dos. Pero para películas, no, no me han contactado. En realidad no las he estado siguiendo, para ser honesto. No sé si ya llegaron a su fin. Escuche que habían hecho una película en el personaje de Harrison Ford, Han Solo, y que hubo ciertos problemas con eso. ¿Tú qué crees? ¿Los fans de Star Wars ya se cansaron de la saga?”