LEGO Star Wars: The Skywalker Saga debutará con nostálgico Steelbook

Además de recopilar todas las nueve películas principales de la franquicia, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga también ofrecerá un nostálgico Steelbook para todos aquellos compradores que decidan pre-ordenarlo a través de Best Buy. La mala noticia es que esta promoción solo es válida para los usuarios de Canadá y Estados Unidos, pero eso no significa que este Steelbook no siga viéndose increíble.

La caja incluye a un Han Solo de LEGO atrapado en Carbonite, y luce fantástica. Hasta ahora se desconoce si esta promoción se extenderá hasta el resto del mundo, pero por mientras checa cómo se ve el Steelbook:

Interesantemente, el sitio web oficial del juego sigue sin mencionar su fecha de lanzamiento, la cual fue previamente anunciada como el 30 de octubre de 2020, a través de un video en el canal de Star Wars en YouTube. Dicho video ya ha sido eliminado, lo que nos hace creer que el anuncio no es real o solo fue hecho con anticipación.

“Juega a través de las nueve películas en un solo juego con LEGO Star Wars: The Skywalker Saga para Xbox One y PS4. Todas las nueve películas originales de Star Wars están incluidas en esta entrega, y los jugadores pueden empezar a jugar desde cualquier punto de la saga. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga incluirá cientos de personajes jugables, ofreciendo algo para cada fan.”

Fuente: Best Buy