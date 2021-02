¡Legend of Mana llegará a Nintendo Switch el próximo mes de junio!

La serie de Mana está de regreso. Después de Collection of Mana y Trials of Mana, Square Enix se prepara para darnos la oportunidad de disfrutar de uno de los títulos clásicos en la franquicia. Durante el Nintendo Direct de hoy se confirmó que Legend of Mana, juego que llegó originalmente al PS1 en 1999, estará disponible en el Switch el próximo 24 de junio, y tendrá un par de mejoras.

Esta nueva versión de Legend of Mana tendrá un soundtrack remasterizado, aunque aún puedes disfrutar del original, podrás eliminar el enfrentamiento contra enemigos, y se ha incluido un nuevo mini-juego. Esperemos que más juegos de la serie de Mana lleguen a Switch en un futuro.

Vía: Nintendo Direct