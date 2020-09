Las tarjetas Amiibo de Animal Crossing serán reabastecidas

A pesar de no ser tan populares como las figuras, las tarjetas Amiibo de Animal Crossing se preparan para hacer un triunfal regreso al mercado. Junto al tráiler de la nueva actualización de New Horizons, Nintendo ha revelado que las cuatro series coleccionables de Animal Crossing Amiibo Card estarán disponibles en tiendas seleccionadas a un precio de $5.99 dólares en noviembre

Además de ser un objeto de colección codiciado, estas tarjetas funcionan de manera similar a las figuras de Amiibo, y te permiten agregar nuevos personajes a tu isla de New Horizons y también ofrecen una serie de pequeños agregados para el juego base.

This November, #AnimalCrossing #amiibo Cards Series 1-4 make their return to select retailers for $5.99 per pack. Use the amiibo cards to Invite characters to live on your island in Animal Crossing: New Horizons, as well as other features!https://t.co/VcPSj4tKZU pic.twitter.com/aHSJy5Qo6X

