Las pre-ordenes del Xbox Series X y Series S comienzan hoy

ACTUALIZACIÓN: Aunque muchos esperaban que las pre-ordenes del Xbox Series X y Series X fueran más tranquilas, momentos después de que éstas iniciaron, se reportaron desabastos en algunas tiendas y problemas de conexión al momento de entrar al sitio de Microsoft Store. Esperemos que a lo largo del día estos inconvenientes sean resueltos.

Me: the web is an underappreciated platform with more capabilities than people give it credit for.

The web, when I try to preorder an Xbox: pic.twitter.com/7mmPeYSCme

— Dieter Bohn (@backlon) September 22, 2020