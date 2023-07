Lanzan primer tráiler de La Monja 2

El tráiler de The Nun 2 está llevando a la audiencia de vuelta al Universo Conjuring. La película es una secuela de The Nun de 2018, que se convirtió en la película de Conjuring con mayor recaudación de todos los tiempos con $365.5 millones de dólares a nivel mundial. La película se centra en una monja demoníaca interpretada por Bonnie Aarons y ambientada en 1952. Aarons interpretó por primera vez el papel en The Conjuring 2.

La secuela vuelve a contar con Taissa Farmiga como la hermana Irene, a la que se une Storm Reid. James Wan y Peter Safran están produciendo a través de Atomic Monster de Wan y The Safran Company de Safran.

Michael Chaves dirige la historia ambientada en 1966, que continúa con el amigo de la hermana Irene, Maurice (Jonas Bloquet), siendo poseído por el demonio Valak. Después de un terrible suceso en la escuela francesa donde Maurice trabaja, la hermana Irene se dirige al campo para investigar, y en su camino es ayudada por el personaje de Reid.

El Universo Conjuring ha lanzado hasta ahora ocho películas, con Chaves dirigiendo la entrega anterior, The Conjuring: The Devil Made Me Do It de 2021, que llevó a la franquicia a superar los $2 mil millones en taquilla a nivel mundial.

The Nun 2, la novena película de la franquicia, llega a los cines el 8 de septiembre a través de New Line. El estudio tiene más planes para la serie, con The Conjuring: Last Rites revelada como el título de lo que se anuncia como la entrega final de la franquicia principal protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga (hermana de Taissa Farmiga).

Vía: The Hollywood Reporter

Nota del editor: Supongo que son excelentes noticias para los fans de este universo que nunca esperé que se expandiera a estas dimensiones.