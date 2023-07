Esta es la calificación promedio de Everybody 1-2-Switch!

La secuela titulada Everybody 1-2-Switch! sorprendió a todos, era un juego que no esperábamos que se anunciara. Esto no quiere decir que sea un mal juego, de hecho su predecesor es un título muy divertido cuando tienes amigos cerca de ti para jugarlo, y esta nueva entrega agrega la posibilidad de aumentar la cantidad de jugadores, ¡hasta cien!

Lo teórico es que tenga una mejor calificación que el juego original y, sí. Al menos los usuarios generaron una mejor calificación para Everybody 1-2-Switch! Pero la crítica especializada no parece pensar de la misma manera al generar un promedio en Metacritic de 57 puntos. 1-2-Switch, el predecesor, terminó con 58 puntos promedio.

Las calificaciones más altas las generó The Games Machine, GameSpew y Vandal, mientras que las más bajas fueron de los portales: Hardcore Gamer, IGN y Metro GameCentral.

Everybody 1-2-Switch! está disponible para Nintendo Switch desde el pasado 30 de junio por alrededor de $700 pesos mexicanos. Puedes leer nuestra reseña del juego aquí.

Vía: Metacritic