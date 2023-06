Xbox aún no ha confirmado si The Elder Scrolls VI será exclusivo de la consola Xbox Series X|S y no estará disponible en PS5, pero esa es la expectativa. Hay un par de razones por las cuales los fanáticos de PlayStation tienen la esperanza de que el próximo juego de Bethesda Game Studios después de Starfield llegue a PS5, o potencialmente a PS6 dependiendo de cuándo se lance. Sin embargo, hay aún más razones para esperar que sea una exclusiva de la consola Xbox. Con este fin, algunos fanáticos de PlayStation han iniciado una petición para asegurarse de que esto no suceda.

¿Cuál es el argumento de la petición que se publicó en Change.org? Bueno, la petición evoca a Skyrim, la última entrega principal de la serie, que estaba disponible en múltiples plataformas. Por supuesto, muchos de los millones de personas que jugaron Skyrim lo hicieron en PS3 y luego en PS4. En otras palabras, la petición parece sugerir que Microsoft tiene la responsabilidad de satisfacer a estos fanáticos.

“Como fan de la serie de Elder Scrolls, estoy indignado. Microsoft está haciendo que The Elder Scrolls VI sea exclusivo de Xbox y PC después de la adquisición de la compañía Bethesda… antes de que digas algo, sé que The Elder Scrolls III era exclusivo de Xbox y PC, y argumentaré el hecho de que la serie es más popular ahora de lo que era en ese entonces, en gran parte debido a que el juego estaba en Xbox y Playstation“, dice la petición. “Los fanáticos de la serie y los fanáticos casuales que solo jugaron Skyrim deberían boicotear este juego hasta que reviertan su decisión. Hagan la serie de The Elder Scrolls para todos y no solo para el 50% de los jugadores. Gracias por su apoyo”.

La petición se inició esta semana y, inicialmente, tuvo un comienzo muy lento. Sin embargo, está empezando a ganar impulso. En el momento de escribir esto, se acerca a las 1,500 firmas.

“Estamos en una crisis económica… no podemos permitirnos comprar consolas solo para jugar un juego. Además, sería ridículo limitarlo a una plataforma… más plataformas significan más personas comprando el juego”, agrega un comentario en la petición de alguien que la firmó.

Por supuesto, es poco probable que esta petición tenga algún impacto en la decisión final que tome Microsoft. También vale la pena señalar que esta petición puede no ser de buena fe. Las guerras de consolas están en pleno apogeo nuevamente, y esto podría ser simplemente fanáticos de Xbox divirtiéndose a expensas de los fanáticos de PlayStation.

Vía: Comicbook

Nota del editor: Microsoft debe estar evaluando si le conviene anunciar algún juego de Bethesda en multiplataforma para quedar bien con la FTC, es la única esperanza que tienen los jugadores de PlayStation de jugar algo que quieran de Bethesda. Lo que no entiendo es por qué el escándalo cuando todo mundo ha hecho esto por años. Square Enix y Sony hicieron Final Fantasy y Street Fighter V exclusivo para PlayStation y nadie dijo nada a pesar de que Square Enix ni siquiera es parte de los estudios de Sony.