Lalo Garza, voz de Krilin, compara a Boruto con DBGT y así reaccionó el internet

Las secuelas son arma de doble filo. Por un lado pueden extender la vida de una propiedad, explorar nuevos conceptos y llegar a un mayor público. Sin embargo, si estas ideas no se manejan de manera apropiada, los mismos fans comenzarán a detestar este trabajo. En el mundo del anime tenemos ejemplos claros como Dragon Ball GT y Boruto, series que Lalo Garza, actor de doblaje y la voz de Krilin en español, ha comparado.

Yo no sé por qué tengo la impresión de que dentro de algunos años, dirán que Boruto nunca existió… algo así como Dragon Ball GT. — Lalo Garza (@LaloGarx) August 15, 2020

En un reciente tweet, Garza ha comparado Dragon Ball GT y Boruto, en el sentido que los fans no están tan contentos con estas continuaciones, y Boruto podría llegar a ser considerado no canon, similar a GT, en un futuro. Esto provocó que los animes fueran tendencia, y la gente tomó la oportunidad para hablar de forma negativa y positiva de ambas continuaciones.

El tema es que dragón ball GT por lo menos entretiene, cosa que Boruto no hace, da más cringe que otra cosa — Derex150 (@gamers_6) August 15, 2020

En lo más mínimo, a diferencia de DBGT, Boruto nació 100% como la continuación canon de Naruto. Además el anime va para los 170 capítulos mientras GT fue cancelado a los 64. En ambos casos tanto en audiencia y ventas como validez en la historia, boruto y GT son muy diferentes. — Martin López (@MartinHengoku) August 15, 2020

Es distinto.

Dragon Ball Z tuvo un final satisfactorio y GT solo trato de alargar la serie.

Naruto tiene un final espantoso y Boruto trata de hacer algo interesante de el. — Carlos Ramirez (@SilverShion) August 15, 2020

Hay que recordar que Dragon Ball GT surge por parte de Toei Animation como una forma de capitalizar el éxito de Dragon Ball Z. Sin embargo, la historia es considerada no canónica y, con la excepción de algunas partes, el público no es tan fan de esta obra. Por otro lado, Boruto, a pesar de no estar escrito por Masashi Kishimoto, cuenta con su supervisión y muchos lo consideran la continuación oficial de las aventuras de Naruto.

Todo lo de Ao en Boruto me encanta, incluso su muerte pic.twitter.com/m45T9In7wq — basu⁷³ ♡'s kay (@basuritaotaco) August 15, 2020

Boruto está en tendencia x este tuit de Lalo garza. La neta a mi sí me gusta Boruto y siento que la raza que siempre se queja y dice que es lo peor del mundo y bla bla es xq le hace caso a un yutuber y no saben separar ciclos xdd https://t.co/9g3noUYB93 pic.twitter.com/xJ4MBrqJRO — sansa la sonsa, tsunade y misato al mismo tiempo (@queso_sport) August 15, 2020

Vía: Lalo Garza