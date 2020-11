La velocidad de descarga en PS5 es drásticamente superior a la del PS4

Aunque tengas el mejor internet del mundo, no cabe duda alguna que por extrañas razones el PlayStation 4 tiende a no aprovechar toda la velocidad de la conexión, lo que da como resultado descargas un tanto lentas, sobre todo en juegos muy pesados. La buena noticia es que el PlayStation 5 parece haber corregido esto, y varios medios reportan un aumento en velocidad de descargas en esta nueva consola.

Según lo reporta PushSquare, el PS5 descargó Planet Coaster: Console Edition, que pesa cerca de 19GB, en tan solo 21 minutos. Al hacer la misma prueba con el PS4 Pro reportan que la descarga tardó 44 minutos.

Por otra parte, US Gamer también hizo una prueba similar, en la que pusieron a descargar Fist of the North Star: Lost Paradise. En PS5, tardó únicamente siete minutos, mientras que en PS4 Pro tardó casi una hora.

¿A qué se debe esto exactamente? Bueno, el PS5 cuenta con el más reciente receptor de Wi-Fi en su interior, además de que la información descargada debería instalarse mucho más rápido en el SDD de la consola a comparación del HDD que tiene por defecto el PS4.

Fuente: Push Square / US Gamer