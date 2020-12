¡La traición! Los hijos de Shigeru Miyamoto eran fans del SEGA Genesis durante su infancia

Durante los primeros años de los 90’s, Nintendo y SEGA eran mortales contrincantes, algo que la publicidad nos dejó claro. Sin embargo, Shigeru Miyamoto, el padre de Super Mario, creador de Donkey Kong, The Legend of Zelda y otras series icónicas, vivía con el enemigo. En una reciente entrevista, Miyamoto ha confesado que sus hijos eran grandes fans del Genesis.

Durante su plática con The New Yorker, Miyamoto compartió un capítulo de su vida personal, en donde menciona que sus hijos eran grandes fanáticos de títulos como Out Run y Space Harrier. Sin embargo, esto no causó algún conflicto interno, sino que aprovechó esa oportunidad de conocer qué hacía tan especial a los juegos del Genesis. Esto fue lo que comentó:

“[Mis hijos] jugaban bastantes títulos de Sega. Les gustaba mucho conducir coches en Out Run y también jugaban mucho Space Harrier”.

Sin duda alguna, esto demuestra que Miyamoto no creía mucho en la guerra de consolas. De igual forma, hoy en día vemos a grandes ejecutivos de Sony, Microsoft y Nintendo con consolas de sus competidores. En temas relacionados, puedes checar el tour por Super Nintendo World de la mano de Shigeru Miyamoto aquí.

Vía: The New Yorker