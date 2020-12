Tal parece que Sony llegó a trabajar en remakes del primer Uncharted y original God of War

Los remakes y remasterizaciones han jugado un papel muy importante en la industria de los videojuegos durante los últimos años. Gracias a este tipo de trabajos, más personas tienen la oportunidad de disfrutar de obras que cada día son más difíciles de experimentar. Ahora, tal parece que Sony llegó a considerar la posibilidad de hacer remakes del original Uncharted y el primer God of War.

Recientemente, Michael Mumbauer, antiguo alto cargo de Sony San Diego, participó en un stream junto a David Jaffe, creador del original God of War, en donde platicaron sobre algunos proyectos que nunca llegaron a completarse por alguna razón. Entre ellos, los desarrolladores mencionaron que remakes de Uncharted y God of War estuvieron en los planes de Sony en algún punto, pero estos no llegaron a concretarse. Esto fue lo que comentó Mumbauer al respecto:

“Remakes y remasterizaciones eran las cosas que perseguía. Por eso se creó el equipo de desarrollo. Lo que puedo decirles es que eso es lo que perseguía porque creía que tenía valor hacer algo como un remake de God of War con la fidelidad visual de hoy. O un remake de Uncharted 1 con la fidelidad visual de hoy”.

Mumbauer también llegó a mencionar que estos proyectos surgieron después de que planes para una serie live action de Uncharted y God of War no llegaron a concretarse. De igual forma, Shawn Layden, quien en ese momento era el presidente de SIE Worldwide Studios, estaba a favor de estos desarrollos. Sin embargo, por alguna razón los remakes no se hicieron realidad, y por el momento se desconoce la razón del por qué.

Sin embargo, sí vimos remasterizaciones de estas dos series durante la era del PS4. Uncharted tuvo la Nathan Drake Collection, y el tercer juego de God of War fue mejorado visualmente. En temas relacionados, Sony aclara si Marvel’s Spider-Man Remastered se podrá conseguir por separado o no. Hablando de juegos que no se hicieron una realidad, aquí puedes checar nuevo gameplay del cancelado DOOM 4.

Vía: Comicbook