La siguiente semana tendremos otro Pokémon Presents!

El Pokémon Presents! del día de hoy contó con la gran sorpresa de un nuevo juego de Pokémon Snap en desarrollo para Nintendo Switch, así como un par de anuncios inesperados. Sin embargo, antes de que la presentación terminara, Tsunekazu Ishihara, presidente de The Pokémon Company, reveló que aún tiene un par de sorpresas para nosotros, y será necesario un nuevo evento digital.

Así es, la siguiente semana, o el 24 de junio de 2020 para ser específicos, se llevará a cabo otro Pokémon Pressents! Por el momento se desconoce a qué hora dará inicio esta presentación, pero es muy probable que sea a las 8:00 am (hora de la Ciudad de México). ¿Acaso el anuncio de los remakes de Sinnoh tendrá su propio evento?

New #PokemonPresents next week

New big project to be revealed pic.twitter.com/943wRAmWX5

