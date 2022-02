La petición por Days Gone 2 lleva cerca de 150 mil votos

En meses recientes empezó a salir nueva información relacionada a la secuela de Days Gone, así como una de las principales razones por las cuales Sony no le dio luz verde. Debido a lo anterior, hubo muchas personas que generaron interés por este cancelado título, por lo que lanzaron una petición en internet, misma que ya casi alcanza los 150 mil votos.

Vía Change.org, la comunidad lanzó esta petición con la cual buscan que Sony autorice la producción de Days Gone 2 a cargo de Bend Studios. Como te decía anteriormente, al momento de redacción cuenta con 144 mil votos.

Este tipo de peticiones por lo general son ignoradas, además de que Days Gone en realidad no vendió tan bien como se pensaba. Creo que a estas alturas es fácil asumir que este juego nunca recibirá una secuela, así que será mejor que nos vayamos olvidando de la idea.

Nota del editor: Days Gone no fue un mal juego, sin embargo, tampoco se acerca a las demás exclusivas de PlayStation. Bend Studios tuvo su oportunidad de pararse junto a los grandes, pero ultimadamente no lo lograron y ya todos sabemos en qué terminó la cosa.

