La película de Sonic ya tiene su propio tema musical

La próxima película de Sonic the Hedhegog acaba de recibir su propia canción oficial y un video musical unas cuantas semanas antes de su estreno. Tiene referencias a los aros dorados y Knuckles, además de mencionar a los clásicos videojuegos de la era del Sega Genesis. La canción se llama “Speed Me Up“, y cuenta con la participación de Wiz Khalifa, Ty Dolla $ign, Lil Yachty, y Sueco the Child, en una animación estilo 16-bit que puedes ver justo aquí.

Hablando de Sonic, parece ser que el estudio le tiene toda la fe puesta el proyecto, pues incluso anticipan que podría tener una fuerte recaudación en taquilla. Por otra parte, existe la posibilidad de que un personaje totalmente nuevo debute en este futuro largometraje.

Fuente: Wiz Khalifa