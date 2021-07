La película animada de The Witcher estrena tráiler

Después de presentar el póster oficial de The Witcher: Nightmare of the Wolf durante el pasado WictherCon, Netflix ha compartido el día de hoy, 21 de julio, el primer teaser tráiler de esta esperada cinta estilo anime, la cual es una precuela a la serie protagonizada por Henry Cavill.

Esta cinta está protagonizada por Vesemir, el mentor de Geralt, quien se embarca en la búsqueda de una bruja. Esta es la descripción oficial de la película:

“El mundo de The Witcher se expande en esta historia de origen estilo anime. Antes de Geralt, estaba su mentor Vesemir, un joven brujo de capa y espada que escapó de una vida de pobreza para matar monstruos por monedas. Pero cuando un extraño monstruo nuevo comienza a aterrorizar a un reino políticamente tenso, Vesemir se encuentra en una aterradora aventura que lo obliga a enfrentarse a los demonios de su pasado”.

A diferencia de Geralt, Vesemir es un witcher más carismático y joven. De esta forma, este personaje nos dará una nueva mirada a este mágico mundo, y será un buen contraste del protagonista que todos esperan ver una vez más a finales de año.

The Witcher: Nightmare of the Wolf llegará a Netflix el próximo 23 de agosto. En temas relacionados, aquí puedes ver el nuevo tráiler de la segunda temporada de la serie. De igual forma, The Witcher 3 para PS5 y Xbox Series X|S tendrá nuevo contenido inspirado en la serie de Netflix.

Vía: Netflix