La Máquina del Tiempo por fin llegará a Dragon Ball Z: Kakarot mañana

A pesar de que Dragon Ball Z: Kakarot ya lleva un par de meses en el mercado, contenido adicional, tanto gratuito como de paga, todavía está en camino. Bandai Namco ha revelado que la Máquina del Tiempo, objeto que nos permitirá revisitar varias zonas del juego, por fin estará disponible el día de mañana, 20 de marzo.

Si acaso no tienes planeado conseguir Animal Crossing: New Horizons o DOOM Eternal el día de mañana, entonces puedes aprovechar la nueva actualización de DBZ: Kakarot. Con la Máquina del Tiempo, los jugadores podrán viajar en el tiempo para revivir escenas de la historias o completar misiones secundarias pérdidas.

It’s coming! ⏳ The Time Machine will be available ???????? in #DragonBall Z: Kakarot through a patch. Travel back in time to replay your favorite story scenes or complete missed side quests! When/where will you go first? pic.twitter.com/7t55hV9GH1

— BANDAI NAMCO UK (@BandaiNamcoUK) March 19, 2020